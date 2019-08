Futebolista Fábio Paím em prisão preventiva por suspeita de tráfico de droga

RBM/AP Hoje às 19:13 Facebook

O futebolista Fábio Paím foi detido pela PSP e, depois de interrogado pelo juiz de instrução criminal, conduzido à cadeia de Caxias, onde se mantém em prisão preventiva. A antiga promessa do futebol nacional, de 31 anos, estará envolvida numa rede dedicada ao tráfico de droga.

Segundo o JN apurou, a casa de Fábio Paím, em Cascais, foi alvo de buscas anteontem, no âmbito de uma intervenção levada a cabo pela equipa de investigação criminal da Esquadra de Cascais e, no final, Paím foi detido. No sábado, o jogador passou pelo tribunal de Cascais, antes de ser posto em prisão preventiva.

Visto como uma das maiores promessas do futebol português, Paím nunca confirmou os dotes de craque e, ao longo da carreira, representou 20 clubes.