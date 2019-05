Galp pagou jantar a três ex-governantes numa marisqueira de luxo em Paris

Hoje às 09:09 Facebook

Três governantes jantaram numa marisqueira de Paris às custas da Galp, no dia da final do Europeu de Futebol, em 2016.

Fernando Rocha Andrade, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o seu chefe de gabinete, João Bezerra da Silva, e ainda Pedro Matias, então chefe de gabinete do secretário de Estado da Indústria, jantaram numa prestigiada marisqueira de Paris às custas da Galp, do dia da final do Europeu de Futebol, em 2016. O jantar de luxo fazia parte do "pacote" da viagem oferecida aos políticos que levou o Ministério Público (MP) a acusar 18 arguidos, entre ex-governantes, responsáveis da petrolífera e a própria empresa Galp.

Era 10 de julho de 2016. Nessa manhã, os três arguidos encontraram-se no Aeroporto de Lisboa com uma comitiva da Galp. Entre eles estavam dois outros acusados, José Sequeira Nunes e Rui Neves, respetivamente chefe de gabinete da Presidência e Comunicação da Galp e secretário da assembleia da Galp Energia.