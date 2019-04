Gangue das jantes lucra milhares de euros em assaltos a carros de luxo

Alexandre Panda Hoje às 08:37 Facebook

Durante cerca de dois anos, sempre de madrugada, conseguiram entrar em dezenas de garagens coletivas do Norte do país, de onde furtavam as jantes e pneus de carros.

Preferiam Lexus, Mercedes ou BMW. Contam-se mais de uma centena de vítimas. Os dois indivíduos, de 36 e 40 anos, atualmente em prisão preventiva, teriam a cumplicidade da namorada de um deles e todos foram agora acusados pelo Ministério Público (MP) do Porto de dezenas de furtos, juntamente com dois recetadores.

As jantes e peças eram escoadas no mercado paralelo e através de anúncios em sites especializados. Entre os cinco arguidos, há também dois indivíduos de um stand de automóveis de Braga, que terão lucrado dezenas de milhares de euros. Os assaltantes também aproveitavam para levar todo o material que podiam do interior dos carros, como malas de ferramentas, GPS, óculos e até bancos especiais.