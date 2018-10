Gangue dos foragidos suspeito de balear engenheiro na Maia

Óscar Queirós Hoje às 13:46 Facebook

Assalto violento em vivenda na Maia mandou vítima para o Hospital São João. PSP e Judiciária investigavam irmãos gémeos e sobrinho há vários meses.

O trio de foragidos que escaparam do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, depois de terem sido detidos pela PSP, é suspeito de ser o responsável por um assalto, na madrugada do dia 11, a uma moradia de Águas Santas, na Maia.

Durante esse roubo, os irmãos gémeos Fernando e Emanuel Santos, juntamente com o sobrinho Hugo Saraiva, terão disparado um tiro na cabeça do dono, engenheiro, que tentou resistir ao assalto. A vítima foi internada no Hospital de São João e sujeita a uma cirurgia para retirada da bala.

Além deste crime - pelo qual são suspeitos, sem que lhes tenha sido ainda formalmente imputado -, os membros do trio familiar são apontados como líderes de um gangue responsável por dezenas de assaltos violentos a idosos, motivo pelo qual o juiz de instrução criminal considerou que, neste caso, haveria perigo de fuga e de continuação de atividade criminosa e colocou Fernando, Emanuel e Hugo, também conhecido por "Shevchenko" em prisão preventiva. Os três deverão, aliás, ser transferidos para a cadeia de alta segurança de Monsanto, a fim de prevenir novas tentativas de fuga.

Seguidos há três meses

Entretanto, apurou o JN, a Polícia Judiciária (PJ) do Porto já seguia, há três meses, o gangue dos foragidos, o mesmo que, há meio ano, estava a ser investigado pela Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.

Os homens da PSP perceberam que a PJ também estava no encalço dos gémeos e do sobrinho. Mesmo assim, não houve contactos entre as duas polícias, pelo que, na semana passada, os investigadores da PSP partiram para a detenção do grupo, numa altura em que este invadia uma casa em Baguim do Monte.

A detenção terá sido testemunhada por homens da PJ, que terão recebido instruções para não intervir.



Usados idosos agredidos no estrangeiro



Uma resposta do Sindicato Vertical de Carreiras da Polícia às declarações do ministro da Administração Interna sobre a publicação das fotos dos suspeitos de agressões a idosos, recapturados um dia depois de fugirem de um tribunal no Porto, assenta em imagens de vítimas que nada têm a ver com o caso.

As fotos de quatro idosos espancados têm sido partilhadas nas redes sociais, juntamente com as fotografias de Emanuel Santos, Fernando Santos e Hugo "Shevchenko", cuja divulgação foi fortemente criticada, entre outros, pelo ministro Eduardo Cabrita e pela Amnistia Internacional. Não se sabe quem produziu tal montagem.

Só que todos os casos retratados aconteceram noutros países, não existindo relação com o trio foragido do Tribunal, na quinta-feira. Duas das vítimas são oriundas de Inglaterra e foram agredidas em julho de 2017 e junho de 2016, enquanto as outras duas são do Brasil e foram atacadas em novembro de 2015 e julho de 2013.

As imagens das vítimas foram publicadas em órgãos de Comunicação Social britânicos e do Brasil.

Pormenores

PSP investiga fuga

Assaltantes fugiram do TIC depois de saberem que iriam ficar em prisão preventiva. PSP investiga contornos da fuga.

Escondidos em parque

Os três homens foram apanhados num parque de campismo de Gondomar, onde se esconderam após terem comprado telemóveis num shopping.