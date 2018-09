Gangue furta três Mercedes e BMW de madrugada

MÓNICA FERREIRA 01 Junho 2018 às 11:00 Facebook

Viaturas estavam estacionadas em ruas movimentadas, mas ninguém se apercebeu dos assaltos. Autoridades suspeitam de um grupo organizado.

Três viaturas de alta cilindrada foram furtadas durante a madrugada, em pleno centro da cidade de Penafiel.

Os três carros furtados - dois da marca Mercedes e um BMW -, estavam estacionados em ruas movimentadas (um deles na Vila Gualdina e outro na Urbanização de Santa Luzia), mas mesmo assim foram levados sem que ninguém se apercebesse.

Tudo indica que se trata de um grupo organizado, familiarizado com este tipo de crimes e que recorre a métodos que exigem a utilização de equipamentos de alta tecnologia. Isto porque, além de se tratar de viaturas munidas de sistemas antirroubo, os assaltos ocorreram junto a zonas habitacionais, duas delas muito próximas do centro da cidade de Penafiel.

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Penafiel está agora a recolher indícios e informações sobre os assaltos, que causaram um prejuízo superior a 100 mil euros. Os militares tentam apurar o número de envolvidos e o destino dado às viaturas desaparecidas.

Um dos lesados contou ao JN que deu pela falta do carro - um Mercedes C220 CDI AMG, branco, de 2009 - apenas na manhã seguinte. "Tinha o carro estacionado em frente ao prédio e só me apercebi quando cheguei de manhã e me preparava para iniciar a viagem", referiu.

A vítima, de imediato, apresentou queixa às autoridades, dando conta do avultado prejuízo. "Tive um prejuízo de cerca de 20 mil euros", estimou. Outra das vítimas aproveitou as redes sociais para solicitar informações sobre o carro furtado. "Roubaram-me o carro esta madrugada, entre as 0.40 e as 2.00 horas", disse.