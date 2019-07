Gangue levou 2,6 milhões de euros em dinheiro dos cofres do Santander 

Luís Moreira Hoje às 09:38 Facebook

Ministério Público acusa nove indivíduos por 10 assaltos que renderam um total de 4,7 milhões. Agente da PSP dava informações e recebia dinheiro. O furto mais rentável foi ao banco Santander.

Fizeram uma dezena de assaltos a residências na zona do Minho e ao banco Santander, em Braga, furtando dinheiro e bens que o Ministério Público (MP) avalia em 4,7 milhões de euros, sem contabilizar a moeda estrangeira. Só no banco, levaram 2,6 milhões em dinheiro e 400 peças guardadas em 52 cofres. Ao todo, quatro milhões. Entre os lesados estão, também, o empresário Domingos Névoa, o cantor limiano Delfim Júnior, e o médico e antigo atleta do Sporting de Braga Romeu Maia.

O MP considera como mentor da "associação criminosa" o arguido Joaquim Marques Fernandes (de Priscos, Braga), o qual terá criado o gangue em parceria com Vítor Manuel Martins Pereira (de Vila do Conde), Luís Miguel Martins de Almeida (Braga) e Rui Jorge Dias Fernandes (Braga). Os quatro estão em prisão preventiva.