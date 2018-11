Gangue que fez mais de 300 assaltos desmantelado pela GNR

Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:50, atualizado às 10:51 Facebook

Casas de famílias abastadas entre os seus alvos, no Centro e Norte do país. Detidos 18 suspeitos.

A GNR desmantelou um grupo de assaltantes que, nos últimos nove meses, efetuou entre 300 e 400 furtos e roubos em localidades dos distritos do Porto, Coimbra, Aveiro, Viseu, Vila Real e Braga.

O gangue, cujos elementos atuavam sempre armados, começou por furtar máquinas de tabaco em cafés, mas depressa passou a roubar carros e a atacar lojas, bombas de gasolina e habitações, nalguns casos com violência.

O valor dos roubos ainda está a ser apurado, mas chegará a milhões de euros. Ontem, numa megaoperação que envolveu mais de 70 buscas em vários pontos do país, 18 cadastrados foram detidos.

A série de roubos começou em abril deste ano e, desde então, foi seguido quase sempre o mesmo método. Primeiro, furtavam um carro de média/alta gama para se deslocarem aos locais do assalto.

Os primeiros assaltos visaram cafés e outros estabelecimentos comerciais, tendo por alvo o furto de tabaco, por vezes causando elevados prejuízos. Mas, com o passar do tempo, o grupo começou a roubar também em lojas e bombas de gasolina, com o mesmo propósito.

Nos últimos tempos, as suas preferências passaram para as casas de famílias abastadas, que invadiam empunhando armas e ameaçando quem estava no interior. Após os assaltos, os carros anteriormente roubados eram vendidos no mercado negro, já com matrículas falsas, produzidas em lojas controladas pelo gangue.

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Gaia, estava no encalço do grupo há bastante tempo e ontem levou a cabo uma megaoperação que envolveu 42 buscas domiciliárias, 26 a veículos e ainda seis às lojas onde as matrículas falsas eram produzidas, no Porto, Matosinhos, Gaia e Gondomar, localidades onde os elementos do gangue residiam. Os suspeitos detidos têm idades entre 20 e 63 anos e cadastro, incluindo penas de prisão por furto e roubo, e serão levados ao juiz de instrução criminal durante o dia de hoje.

A operação permitiu ainda à GNR apreender dez armas de fogo, seis carros, 30 mil euros em dinheiro, 500 maços de tabaco, telemóveis e computadores. Este material junta-se aos 25 automóveis, de marcas como BMW, Mercedes e Audi, que tinham sido furtados, mas que os militares conseguiram recuperar ainda na fase de investigação.

Esta operação, sabe o JN, está ligada a outra que, em agosto, levou à detenção de três indivíduos, igualmente por furto e roubo.