Elementos da Brigada de Inativação de Explosivos da PSP foram mobilizados, esta sexta-feira de manhã, para a dependência do BPI na Avenida Casal Ribeiro, em Lisboa.

Segundo o que o JN conseguiu apurar, foi encontrado um garrafão com um conteúdo suspeito junto ao balcão do banco. Esta manhã, as dependências do BPI em Lisboa foram evacuadas devido a uma ameaça de bomba que se revelou falsa.