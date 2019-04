GNR absolvido de homicídio negligente em acidente na A4

Alexandre Panda Hoje às 14:01 Facebook

Militar embateu no carro da vítima, que conduzia sob efeito de ansiolíticos e de álcool.

Um militar da GNR, de 38 anos, foi absolvido de um crime de homicídio negligente de que tinha sido acusado, depois de uma colisão de que resultou um morto, na A4, junto às portagens de Águas Santas, em 2016. A viatura do polícia embateu na traseira de um carro que seguia em marcha muito lenta e cujo condutor estava sob efeito de ansiolíticos misturados com uma taxa de 1,84 de alcoolemia.

De acordo com o acórdão do Tribunal de Gondomar, o militar, Sérgio S., seguia num Opel, pouco depois das 23 horas do dia 28 de junho de 2016, na A4, no sentido Porto-Amarante. Tinha acabado de passar as portagens de Águas Santas e dirigia-se a um posto da GNR no concelho de Penafiel para iniciar o serviço.