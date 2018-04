GNR acusado de tráfico de droga fica em prisão preventiva

Sandra Borges Hoje às 18:28 Facebook

Um dos militares da GNR do Peso da Régua, de 34 anos, detido esta semana por suspeita de tráfico de estupefacientes, vai aguardar julgamento em prisão preventiva. O segundo guarda, de 26 anos, terá de se apresentar duas vezes por semana na GNR de Vila Real. As medidas de coação foram aplicadas, esta quarta-feira, pelo tribunal de Vila Real.

O militar de 34 anos, residente em Constantim, Vila Real, está acusado de um crime de tráfico de estupefacientes, enquanto o segundo guarda está acusado de um crime de tráfico de menor gravidade de substancias estupefacientes.

Os dois militares do posto da GNR do Peso da Régua foram apanhados em escutas telefónicas no âmbito de uma investigação de tráfico de estupefacientes que tinha como alvo dois indivíduos da zona de Aveiro, de 24 e 35 anos. Um deles também vai aguardar julgamento em prisão preventiva, tendo ficado o outro obrigado a apresentações periódicas, duas vezes por semana.

A investigação, que já durava há vários meses, foi desencadeada pelos próprios colegas do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento da GNR de Vila Real. A ligação dos militares aos dois indivíduos de Aveiro, conhecidos por estarem ligados ao tráfico de estupefacientes, foi detetada através de conversas telefónicas.

A investigação do NIC levou-os a realizar quatro buscas domiciliárias em Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Aveiro, nas quais foram apreendidas 265 gramas de folhas de cannabis, 236 gramas de cocaína, 104 gramas de haxixe, 29 gramas de metanfetaminas, cinco gramas de cogumelos alucinogénios e nove selos de LSD.