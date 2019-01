GNR apanha rede internacional e meixão no valor de 720 mil euros

TRA Hoje às 13:21, atualizado às 13:56 Facebook

Operação de grande escala no distrito de Setúbal envolveu 34 buscas e culminou na deteção de nove homens e na apreensão de 96 quilos de meixão no valor de 720 mil euros. Peixes seriam transportados vivos e em malas para a Ásia.

A operação do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Setúbal durou mais de um ano e permitiu desmantelar uma rede internacional "com elevada organização e diversas células espalhadas pela Europa". Foram detidos nove homens​, com idades entre os 29 e 73 anos, por pesca ilegal, contrabando e tráfico internacional de meixão, que tinha como destino o mercado asiático.

Entre os dias 29 e 30 de janeiro foram realizadas 34 buscas (nove domiciliárias e 25 não domiciliárias) nas quais foi possível apreender mais de 96 quilos de meixão, o que, contabiliza a GNR, "corresponde a cerca de 380 mil espécimes, com um valor estimado, no mercado final (países Europeus e Asiáticos), de 720 mil euros".

Foram também apreendidos mais de 35 mil euros em numerário, dois mil dólares americanos, três embarcações, dois veículos, duas armas de fogo, um dente de marfim e "diversos artefactos utilizados para a apanha ilegal do meixão, assim como para o acondicionamento, conservação e transporte internacional de meixão vivo", nomeadamente: 22 redes com um total de 2860 m2, 35 malas de viagem usadas para o tráfico, 10 bombas de água, nove balanças, sete botijas de oxigénio, três tanques de água com filtragem e aquecimento, três bombas de oxigenação, duas arcas congeladoras, um refrigerador de temperatura da água e uma máquina de Gelo.

A GNR, através de comunicado, explica que "a enguia europeia é uma espécie animal designada por "Anguilla Anguilla" vulgarmente conhecida por "Meixão" (enguia bebé), classificada como "espécie em perigo". Em Portugal, a captura desta espécie só é permitida no rio Minho, a pescadores devidamente autorizados, ocorrendo em período sazonal, sendo que a detenção e comercialização desta espécie dependem de certificado comunitário, emitido pelo ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Os suspeitos, com elevada organização e diversas células espalhadas pela Europa, tinha como "modus operandi" o recurso a "correios" para o transporte do meixão, para abastecer países como a China, o Vietname, a Tailândia e as Filipinas. Nos mercados internacionais o quilo do meixão é avaliado entre 7 500 euros a 10 mil euros, e em Portugal, é avaliado entre os 500 a 1 000 euros.

Os nove suspeitos foram detidos pela prática dos crimes de contrabando qualificado e danos contra a natureza.

O meixão foi devolvido ao rio por indicação do ICNF, que também colaborou na avaliação pericial, tal como o Núcleo de Proteção Ambiental de Setúbal.