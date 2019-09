GNR apreende 1800 quilos de biqueirão na Gafanha da Nazaré

Hoje às 15:09 Facebook

As autoridades apreenderam 1800 quilos de biqueirão, com um valor estimado de nove mil euros, na Gafanha da Nazaré, Aveiro, dado o limite diário de captura daquele peixe ter sido ultrapassado, anunciou este sábado a GNR.

A operação da Unidade de Controlo Costeiro da GNR, realizada pelo Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, decorreu na sexta-feira no âmbito de uma ação "destinada ao controlo do cumprimento das normas que regem a descarga, transporte e comercialização de pescado fresco", tendo sido detetada uma embarcação a proceder "ao transbordo do pescado para outra embarcação, uma vez que tinha excesso de captura".

"Foram identificados os mestres das embarcações, por realizarem operações de transbordo de pescado em porto, não sendo este procedimento permitido", anuncia a GNR em comunicado.

A nota adianta que foi excedido o limite diário de captura permitido por lei, "nomeadamente 4500 quilos para embarcações com comprimento superior a 16 metros".

Acrescenta ainda que os militares levantaram um auto de contraordenação aos infratores "cuja coima pode chegar aos 125000 euros".

"A GNR alerta que a captura deste pescado está sujeita a quotas e limites diários de captura, pelo que [estes] devem ser respeitados com a finalidade de acautelar os recursos existentes", refere o comunicado.