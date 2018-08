GNR apreende 19 carros usados em corridas ilegais

Hoje às 17:23 Facebook

O Comando Territorial da GNR de Viseu, através do Destacamento de Trânsito, realizou, no domingo, uma Operação Especial de Prevenção Criminal nas áreas de serviço de Teivas, na A25, local onde ocorrem corridas ilegais de veículos automóveis e de motociclos.

Durante a operação foram fiscalizadas cerca de 80 viaturas, resultando em 71 autos de contraordenação e apreensão de 19 veículos. Foram detidas duas pessoas sob efeito de álcool.

Os detidos serão ouvidos, esta segunda-feira, no Tribunal Judicial de Viseu. Esta ação contou com a colaboração do Destacamento Territorial de Viseu, Núcleos de Investigação Criminal de Viseu e Mangualde, do Instituto de Mobilidade e dos Transportes e da ASCENDI, empresa gestora da A25.