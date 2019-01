GNR apreende 19 mil litros de bebidas alcoólicas

JN Hoje às 18:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O destacamento de Ação Fiscal do Porto da GNR apreendeu ontem, quarta-feira, no distrito de Vila Real, mais de 19 mil litros de bebidas alcoólicas, resultantes de "produção marginal" e sem cumprir as respetivas obrigações tributárias.

Segundo um comunicado emitido esta quinta-feira, "no âmbito de um conjunto de ações de fiscalização e controlo relacionadas com a produção de bebidas alcoólicas, foram detetados e apreendidos cerca de 4 mil litros de aguardente e 15 mil litros de Vinho do Porto, sem que tenham sido declaradas às autoridades aduaneiras competentes".

Ainda de acordo com o documento, "as bebidas alcoólicas encontravam-se em três entrepostos fiscais, isto é, locais onde é permitido produzir e armazenar bebidas alcoólicas, no entanto, estas resultaram de produção marginal, com incumprimento das obrigações tributárias em sede do Imposto Sobre Álcool e Bebidas Alcoólicas (IABA). A prestação tributária em falta em sede de IABA, ascende a cerca de 50 mil euros".

Um homem, de 62 anos, foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.