GNR apreende 21 armas a homem detido por violência doméstica

Ficou em prisão o indivíduo, de 45 anos, que foi detido em Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira, pela prática do crime de violência doméstica. GNR aprendeu-lhe 21 armas, três de fogo.

Os militares do Posto Territorial da GNR de Vila Nova de Milfontes detiveram o suspeito na sequência de uma denúncia efetuada na passada terça-feira, de que o mesmo exercia violência psicológica, sobre a companheira, de 36 anos, com o recurso a armas de fogo.

A celeridade da participação ao Ministério Público originou a emissão de um mandado de detenção e dois de mandados de busca, à residência e à viatura do suspeito, que levaram à detenção do homem e à apreensão de 21 armas, na quarta-feira.

A GNR apreendeu três armas de fogo, 14 armas brancas, duas armas de pressão de ar, um machado, uma arma de pesca submarina, 407 munições de diversos calibres e 53 gramas de canábis.

Presente ao juiz do Tribunal de Odemira, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido remetido para o Estabelecimento Prisional de Beja.

Esta foi a quarta detenção efetuada pela GNR desde o dia 1 de janeiro no distrito de Beja pelo crime de violência doméstica, a segunda por este tipo de crime em Vila Nova de Milfontes. As outras duas ocorreram em Aljustrel e todos os suspeitos ficaram em prisão preventiva.

No dia 12 de fevereiro um indivíduo de 28 anos, já com antecedentes criminais pelo crime de furto, que foi detido em plena via pública naquela localidade, por violência doméstica.

A GNR deteve o suspeito em flagrante ao agredir a ex-companheira, de 27 anos, e o seu atual namorado. Segundo o Ministério Público de Odemira, o homem foi indiciado pela prática dos crimes de violência doméstica, sequestro agravado e condução sem habilitação legal. Foi-lhe também decretada a suspensão do exercício do poder paternal.