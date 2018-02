GNR apreende 334 quilos de folhas de tabaco na A1

Hoje às 11:55 Facebook

A Unidade de Ação Fiscal da GNR apreendeu na Autoestrada A1, na zona de Albergaria-a-Velha, 334 quilos de folhas de tabaco, com o valor estimado de cerca de 40 mil euros.

Segundo um comunicado da GNR, a apreensão decorreu durante uma ação de fiscalização realizada na terça-feira e direcionada para controlo da circulação de mercadorias sujeitas a ação fiscal ou aduaneira.

"A folha de tabaco apreendida era transportada no interior de um veículo ligeiro de mercadorias, proveniente supostamente de Espanha, sem qualquer tipo de documentação comercial e/ou aduaneira", refere a mesma nota.

A GNR adianta que o valor estimado do tabaco aprendido é de cerca de 40 mil euros, dos quais mais de 35 mil correspondem a impostos devidos ao Estado, nomeadamente o Imposto Especial de Consumo e IVA.

De acordo com a mesma fonte, o condutor, de 30 anos, foi detido e constituído arguido pela suspeita da prática do crime de introdução fraudulenta de tabaco no consumo, sendo ainda apreendida a viatura utilizada no transporte da mercadoria.