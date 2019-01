GNR apreende armamento em casa de suspeito de violência doméstica

Hoje às 13:10 Facebook

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu armamento em casa de um homem de 61 anos, em Viseu, na sequência de uma busca domiciliária realizada no âmbito de investigação por violência doméstica na quinta-feira, comunicou a corporação, este sábado.

Os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Comando Territorial de Viseu da GNR depararam-se com uma arma de fogo transformada, um revólver, uma caçadeira, um revólver de alarme, uma arma branca, uma arma de ar comprimido e 250 munições, além de dois bastões de madeira.

O homem, que é suspeito de agressões físicas e verbais e de ameaça com arma de fogo à mulher, de 56 anos, foi presente ao Tribunal Judicial de Viseu, na sexta-feira.

O juiz aplicou ao homem a medida de coação de proibição de contacto com a vítima e de afastamento da mesma, com recurso a pulseira eletrónica.