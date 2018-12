GNR apreende "armas" a nove seguranças privados em Monção e Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:40 Facebook

O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, anunciou esta segunda-feira, a detenção de um segurança privado com 28 anos por posse de arma proibida

O homem, porteiro de uma discoteca, foi detido este domingo no âmbito de uma operação especial de prevenção criminal, nos concelhos de Valença e Monção, realizada por militares do Destacamento Territorial de Valença.

Segundo fonte daquele comando, da ação "direcionada para a temática da segurança privada", resultou ainda a apreensão de vários objetos tidos como "armas" eventualmente utilizadas no âmbito da referida atividade, por outros oito seguranças. "(...) foi detetada uma soqueira na posse de um porteiro de um estabelecimento, levando à sua detenção.



Ainda no decurso desta ação foram efetuadas buscas a veículos, tendo sido apreendido um taco de golfe, um martelo adaptado com mosquetão, um cutelo e um bastão em madeira com a ponta de metal e identificados oito homens com idades compreendidas entre os 23 e os 58 anos", refere a mesma fonte em comunicado.

No decorrer da fiscalização "foram ainda detidos dois indivíduos por condução sob efeito de álcool e elaborados cinco autos de contraordenação, dos quais quatro por excesso álcool e um por posse de liamba e dez doses de haxixe". Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.