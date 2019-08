GNR apreende atum-rabilho de 205 quilos na Gafanha da Nazaré

JN Hoje às 12:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro da GNR apreendeu um exemplar de atum-rabilho com 205 quilos, bem como 226 quilos de pescado fresco de diversas espécies, num valor estimado de 6980 euros.

Pescado tinha sido descarregado de uma embarcação de pesca costeira sem cumprir com as obrigações respeitantes ao registo obrigatório no diário de pesca das quantidades estimadas de cada espécie, bem como, a respetiva notificação prévia antes de chegada a porto.

A GNR informa que, de acordo com a legislação em vigor, o atum-rabilho faz parte de uma das oito espécies de atum pertencentes à família Scombridae, sendo uma espécie e predador de topo, que está em perigo de extinção e com elevada importância para a pesca comercial, sujeita a grandes restrições legais em Portugal.

Foi identificado o mestre da embarcação e elaborado o respetivo auto de contraordenação pelas infrações de não registo obrigatório no diário de pesca e notificação prévia antes de chegada a porto, cujas coimas podem atingir os valores de 75 mil euros e os 125 mil euros, respetivamente.