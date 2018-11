GNR apreende máquinas de jogo ilegal no concelho de Alcochete

Hoje às 18:46 Facebook

A GNR apreendeu duas máquinas de jogo ilegal no Samouco, concelho de Alcochete, distrito de Setúbal, tendo identificado um homem, de 50 anos, responsável pelo estabelecimento.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Setúbal da GNR enviado à agência Lusa, o Destacamento Territorial do Montijo, efetuou este sábado uma operação de fiscalização de estabelecimentos de diversão noturna, no Samouco e em Alcochete, "com o objetivo de prevenir e detetar situações ilícitas".

Na sequência desta operação, adianta o comunicado, foi detetado, num estabelecimento, no Samouco, uma situação de exploração ilícita de jogo de fortuna ou azar, onde era utilizada uma máquina de jogo conhecida por "roleta", em que eram sorteados prémios no valor de dois a 200 euros, e uma outra máquina de jogo de modalidade de fortuna ou azar, tendo as mesmas sido apreendidas.

Foi identificado um homem, de 50 anos, responsável pelo estabelecimento.

Nesta ação foi ainda identificado um jovem, de 19 anos, por ter na sua posse cinco doses de haxixe, tendo sido elaborado um auto de contraordenação, por consumo de estupefacientes, e a notificação para comparecer na Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Setúbal.