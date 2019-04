GNR apreende meixão avaliado em 90 mil euros

Francisco Pedro Hoje às 11:39 Facebook

A GNR de Leiria anunciou esta sexta-feira ter apreendido 12 quilos de meixão, durante várias ações de fiscalização no rio Lis, na localidade da Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande. A mercadoria poderia render 90 mil euros se fosse vendida para os mercados europeus e asiáticos.

No âmbito desta operação, que decorreu entre os dias 2 e 4 de abril, os militares confiscaram também 75 metros de redes de pesca, com malha fina, que estavam estrategicamente colocadas no leito do rio para capturar o meixão.

O meixão é a fase larvar da enguia europeia, uma espécie considerada em perigo de extinção, devido à grande redução do número de efetivos por causa da pesca ilegal, que impede o normal ciclo de reprodução.

Segundo informações da GNR, este produto é muito apreciado em alguns países europeus e asiáticos, chegando o preço por quilo a atingir 6000 euros no mercado nacional. O meixão apreendido, por se encontrar vivo, foi devolvido ao habitat natural.