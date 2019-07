GNR apreende seis toneladas de sardinha em Peniche

Francisco Pedro Hoje às 17:54 Facebook

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR anunciou esta terça-feira a apreensão de 6,6 toneladas de sardinha, no Porto de Peniche, e de 1600 quilos de bivalves que estavam acondicionados de forma deficiente numa habitação no Samouco, no concelho de Alcochete. O valor total da mercadoria confiscada ascende a 56 mil euros.

Segundo informações daquela força de segurança, a sardinha apreendida resultou de diversas ações de controlo e fiscalização dos desembarques de pescado, em que foi verificado que três embarcações ultrapassaram o limite diário de captura, no Porto de Peniche. O máximo permitido eram 9,5 toneladas e foram detetadas cerca de 16 toneladas.

Na sequência desta apreensão, os mestres das embarcações foram identificados e arriscam uma coima que pode atingir os 37.500 euros, por cada uma das infrações registadas. O pescado, depois de sujeito a uma inspeção sanitária, foi doado a instituições de solidariedade social.

Numa outra ação, na praia do Samouco, Alcochete, os militares detetaram 1600 quilos de bivalves da espécie vulgarmente conhecida como amêijoa-japonesa, armazenados em espaços improvisados sem quaisquer condições higiénicas. Os bivalves foram devolvidos ao seu habitat natural e a proprietária, uma mulher de 32 anos, foi identificada.