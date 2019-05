GNR apreendeu 1,9 milhões de cigarros de contrabando

Reis Pinto Hoje às 10:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR apreendeu, na região de Montalegre, cerca de 1,9 milhões de cigarros de contrabando, que se encontravam num armazém. O tabaco (cerca de 95 mil maços) destinava-se a ser vendido em Portugal e noutros países europeus

A operação, denominada "Ibéria", foi realizada pela Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR, através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, e contou com o empenho da Unidade de Intervenção e o apoio das autoridades espanholas, através da Unidade Central Operativa da Guardia Civil.

Após investigação, a UAF efetuou buscas a um local utilizado como apoio a uma organização criminosa internacional, que o utilizava para armazenamento de tabaco fraudulentamente produzido, destinado a abastecer os circuitos comerciais marginais, quer em território Nacional, quer de outros países europeus.

"Em resultado das diligências realizadas, destaca-se a apreensão dos cigarros de diferentes marcas, acondicionados em cerca de 95 mil maços, que não ostentavam a estampilha fiscal exigida para a sua comercialização em Portugal. O valor comercial do tabaco apreendido é de cerca de 420 mil euros, sendo que se tivesse sido vendido ao público teria lesado o Estado em mais de 320 mil euros, resultante da evasão à tributação incidente em sede de Imposto Especial Sobre o Consumo de Tabaco e IVA", refere a GNR em comunicado.

Foi detido um homem, de 41 anos, o qual está indiciado pela prática de um crime de introdução fraudulenta no consumo qualificado, previsto no Regime Geral das Infrações Tributárias.

O detido foi presente a primeiro interrogatório, no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, tendo sido libertado mediante o pagamento de uma caução de cinco mil euros e sujeição a apresentações periódicas no posto policial da sua área de residência.