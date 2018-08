GNR apreendeu quatro armas relacionadas com crime de violência doméstica

20 Maio 2018 às 13:17 Facebook

A GNR apreendeu no Porto quatro armas após uma busca domiciliária relacionada com a investigação de um crime de violência doméstica, que decorria desde março.

A informação foi divulgada em comunicado do Comando Territorial de Braga da GNR, cujo Posto Territorial do Gerês foi responsável pela apreensão realizada na quinta-feira em Paranhos, no concelho do Porto.

Durante a busca domiciliária realizada com um "mandado de busca", a GNR apreendeu "uma espingarda e uma pistola de ar comprimido, uma pistola de alarme e uma faça de mato", acrescenta o comunicado.

A operação inseriu-se numa "investigação de um crime de violência doméstica que decorria desde março, em que um homem de 47 anos exercia violência psicológica sobre a sua esposa através de ameaças", descreve a GNR.

Segundo aquela força policial, na sequência desta investigação, "foi cumprido um mandado de busca domiciliária e um mandado de busca a veículo, tendo sido apreendida uma espingarda e uma pistola de ar comprimido, uma pistola de alarme e uma faça de mato".