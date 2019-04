Hoje às 18:07 Facebook

A GNR de Celorico de Basto apreendeu, esta terça-feira, três armas em Celorico de Basto.

Esta apreensão surgiu no decurso de um inquérito por ameaça agravada com arma de fogo entre familiares que decorria desde Dezembro do ano passado.

Um homem de 50 anos foi constituído arguido por suspeita de ameaças.

Na busca domiciliária, a GNR apreendeu duas caçadeiras, uma arma de ar comprimido e 83 munições.