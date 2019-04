GNR aprende armas e munições em Viana do Castelo

Andreia Alexandra Fernandes Hoje às 16:50 Facebook

A GNR de Viana do Castelo apreendeu, esta sexta-feira, 11 armas e 1722 munições, no concelho de Viana do Castelo.

Segundo comunicado envoado pelo Comando Territorial do distrito, a investigação teve início há cerca de três meses e aconteceu no seguimento de uma ameaça de um homem de 78 anos a um familiar, com recurso a uma arma de fogo.

A GNR deu seguimento a um mandado de busca domiciliária à casa do suspeito e apreendeu 1722 munições, oito armas brancas, uma caçadeira e duas espingardas de ar comprimido.

Os factos da apreensão foram reportados ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.