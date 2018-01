GNR captura "Rambo" de Alcabideche

Ontem às 19:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois militares da GNR capturaram um homem suspeito de ter assaltado, armado com faca e machado, estabelecimentos e habitações na freguesia de Alcabideche, no passado fim de semana.

A captura foi levada a cabo por dois militares do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) da GNR, vulgo CSI's, que efetuam as inspeções judiciárias, no parque de estacionamento do Lidl, em Alcoitão, revela o jornal digital Cascais24.

Em apenas três dias, entre sexta-feira e domingo passado, o homem, de 37 anos, a viver no bairro da Cruz Vermelha e que neste lapso de tempo ficou conhecido como "Rambo" de Alcabideche, protagonizou na região uma vaga de ataques violentos.

Em tronco nu, armado com a faca e um machado, entrou pelas instalações lançando o pânico

Depois de ter invadido uma habitação, surpreendendo e ameaçando com uma lima o locatário, que estava na sala, roubou uma faca e um machado, que veio a utilizar depois para tomar de assalto a loja de entregas da Conforoma, na área do CascaiShopping, naquele que foi um dos mais "espetaculares" ataques.

Em tronco nu, armado com a faca e um machado, entrou pelas instalações lançando o pânico entre os funcionários. Em fuga, duas funcionárias que estavam na receção foram obrigadas a saltar o balcão de atendimento e no interior das instalações um outro funcionário chegou a ser gravemente ameaçado pelo "Rambo", que ainda teve tempo de lançar um pequeno foco de incêndio.

Ainda segundo o Cascais24, no fim de semana de terror, o "Rambo" viria, ainda, a roubar um veículo e a assaltar com violência dois outros estabelecimentos - as lojas da Quatro Patas e da Columbia, ambas em Alcoitão. Neste último estabelecimento despejou um extintor contra as funcionárias.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Assaltou, ainda, as instalações da Eletrimeca, em Alcoitão, em cujas imediações acabou por ser avistado por uma equipa de dois militares do NAT da GNR, que lhe moveram perseguição.

Em fuga apeada, o "Rambo" acabou por ser alcançado no parque de estacionamento do Lidl, em Alcoitão, pelos dois militares - um cabo e um sargento-ajudante - contra os quais ainda tentou investir com uma tesoura que trazia no bolso, revela o Cascais24.

Mesmo algemado, conseguiu abrir a porta traseira do carro patrulha e saltar em movimento

Já sob custódia da GNR, viria a protagonizar mais uma ação de fuga espetacular. Depois de ter autorizado e participado na busca domiciliária à sua habitação, na rua de Alemanha, no Bairro da Cruz Vermelha, em Alcoitão, tentou fugir na viagem de regresso às instalações da GNR.

Mesmo algemado, conseguiu abrir a porta traseira do carro patrulha e saltar em movimento, empreendendo a fuga apeada.

Perseguido pelos militares, acabou por ser alcançado, não muito longe do quartel da GNR de Alcabideche.

O "Rambo", que o Cascais24 identifica como Ibraime J., 37 anos, possui um largo historial criminal. No seu currículo contam-se, sobretudo, assaltos violentos e um sequestro.

Depois de ter cumprido oito anos de prisão, saiu da cadeia em dezembro de 2015 em liberdade condicional, que expirou em maio do ano passado.

Desempregado e consumidor de estupefacientes, encontrava-se ultimamente inscrito num programa de recuperação, feito através da utilização de metadona.

Na sequência dos ataques violentos do último fim de semana, Ibraime J. foi submetido a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Cascais, viu confirmada a prisão preventiva e recolheu ao Estabelecimento Prisional de Caxias.