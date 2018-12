GNR de folga apanha assaltante em flagrante

Hoje às 12:20 Facebook

A GNR deteve um homem de 40 anos, em flagrante delito, por suspeita de furto no interior de uma residência do concelho de Odemira, no distrito de Beja.

Fonte daquela força de segurança adiantou à agência Lusa que a detenção do suspeito ocorreu, no domingo, por volta das 18.30 horas, em flagrante delito, após um militar da Guarda que se encontrava de folga ter alertado a patrulha da GNR.

O detido, de nacionalidade alemã, vai ser hoje presente ao Tribunal de Odemira para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação, acrescentou a fonte da GNR