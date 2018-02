GNR de Sintra apreende armas de fogo e munições a suspeito de violência doméstica

Hoje às 13:17 Facebook

A GNR de Sintra apreendeu, na sexta-feira, quatro armas de fogo e dezenas de munições, no âmbito de um processo de violência doméstica, que resultou também na constituição de um arguido.

A ação foi levada a cabo, no dia 23 de fevereiro, pelo Comando Territorial de Lisboa, através do Destacamento Territorial de Sintra, na sequência de uma investigação, iniciada em outubro de 2017, relacionada com violência doméstica.

Em comunicado, a GNR revela ainda que a investigação apurou que o agressor exercia coação física e psicológica sobre a mulher, de 44 anos, tendo-a ameaçado com uma arma de fogo.

A investigação culminou com a realização de uma busca domiciliária, que permitiu apreender quatro armas de fogo e 150 munições de diversos calibres, anunciou, este sábado, a GNR.

O suspeito, de 46 anos, foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.