GNR de Soure deteve homem de 40 anos que agredia mulher e filhos

Um homem de 40 anos foi detido em flagrante hoje de madrugada, no concelho de Soure, pela prática do crime de violência doméstica, informou o Comando Territorial de Coimbra da Guarda Nacional Republicana.

Os militares do Posto Territorial de Soure detiveram o suspeito, que apresentava um "comportamento extremamente violento", quando este tentava agredir a mulher e os filhos, na sequência de uma denúncia de violência doméstica.

"Os militares verificaram que o agressor tinha arrombado as portas interiores da sua residência, com intuito de chegar à vítima e aos seus dois filhos, de oito e nove anos", relata uma nota do Comando Territorial.

A principal vítima, uma mulher de 48 anos, saltou de uma janela com os filhos na tentativa de fugir ao agressor, sofrendo "alguns ferimentos" que obrigaram ao seu encaminhamento para uma unidade hospitalar.

Os menores estão temporariamente à guarda da GNR, devendo ser entregues à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Soure.

O suspeito ficou detido nas instalações da GNR, devendo ser presente ainda hoje ao Tribunal Judicial de Coimbra.