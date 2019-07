GNR de Valongo manda parar o transito para ajudar idosa a passar estrada

Hoje às 15:58 Facebook

Um militar da GNR de Alfena, em Valongo, foi fotografado a ajudar uma idosa a atravessar a estrada. A imagem foi partilhada nas redes sociais por aquela força militar.

"Partilhamos consigo uma foto de um dos nossos seguidores, onde os militares do Posto de Alfena, do Comando Territorial do Porto, ajudam uma senhora a carregar as compras e a passar no troço da estrada, controlando o trânsito"m pode ler-se na publicação que em apenas oito horas juntou mais de duas mil partilhas.

Na imagem pode ver-se o militar junto a uma idosa com um carrinho de compras. "Bom trabalho. As pessoas só sabem criticar. Nada para elas é perfeito. Mas nós não podemos agradar a todos", escreveu uma das seguidoras na caixa de comentários.