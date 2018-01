GNR desfez rede que fornecia droga a casas de diversão noturna

Hoje às 12:54, atualizado às 13:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR apreendeu 30 quilogramas de haxixe e efetuou nove detenções, numa operação contra o tráfico de droga, nos distritos do Porto e de Braga.

O Comando Territorial do Porto da GNR adiantou, esta terça-feira, que a operação visou um grupo que distribui a droga em estabelecimentos de diversão no distrito do Porto. Foram realizadas 25 buscas a casas a viaturas, nos concelhos de Braga, Maia, Santo Tirso e Famalicão. Além dos 30 quilos de pólen de haxixe, foram apreendidas 1400 doses de cocaína, 1400 doses de canábis, 28 doses de heroína, 11 viaturas e 11500 euros em dinheiro.Foram detidos sete homens e duas mulheres com idades entre os 20 e os 65 anos. Levados a tribunal, dois deles ficaram em prisão preventiva e em prisão domiciliária e os restantes foram libertados e sujeitos a apresentações diárias nas autoridades.