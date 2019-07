GNR desmantela rede de tráfico de droga em Viseu

Hoje às 11:15 Facebook

A GNR de Viseu deteve, esta segunda-feira, seis homens, com idades entre os 16 e os 32 anos, por tráfico de droga e apreendeu cerca de 11 mil doses de haxixe e quatro carros.

A investigação, que decorria há cerca de nove meses a cargo do Núcleo de Investigação Criminal de Mangualde, +er itiu desmanataralr a rede , que vendia estupefacientes nos concelhos Viseu e Penalva do Castelo.

Foram cumpridos dez mandados de busca, dos quais seis em domicílios e quatro em veículos, que culminaram na apreensão de 10 920 doses de haxixe, quatro veículos, 570 euros em dinheiro, nove telemóveis e um computador.

A operação teve a colaboração do Núcleo de Investigação de Santa Comba Dão, do Posto Territorial de Penalva do Castelo e da PSP.

Os detidos vão ser ouvidos, esta segunda-feira, no Tribunal Judicial do Sátão.