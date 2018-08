GNR detém 16 suspeitos de tráfico de droga em festival em Moimenta da Beira

Lusa Hoje às 17:19 Facebook

Twitter

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou hoje ter detido 16 pessoas por tráfico de estupefacientes e apreendido várias quantidades de drogas em Moimenta da Beira, durante a realização do Infected Festival.

Em comunicado, a GNR refere que o Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira deteve 15 homens e uma mulher, com idades entre os 17 e 43 anos, na sequência de uma operação de prevenção à criminalidade.

Segundo a GNR, foram apreendidas várias doses de haxixe, MDMA, anfetaminas, cocaína, liamba e LSD.

A ação contou com a colaboração de militares dos postos territoriais de Vila Nova de Paiva e de Penedono e do destacamento de Moimenta da Beira, todos no distrito de Viseu.