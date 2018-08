GNR detém cinco traficantes em festival de música

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve cinco indivíduos, em flagrante delito, suspeitos do tráfico de estupefacientes, durante o festival de música "Beat Fest 2018", que decorreu na freguesia da Comenda, no concelho de Gavião.

De acordo com o comunicado do comando de Portalegre da GNR, a operação envolveu 31 militares do destacamento territorial de Nisa, que fiscalizaram 232 veículos e 329 pessoas.

Segundo a mesma fonte, na operação foram "aprendidas 491 doses de haxixe e cerca de dez gramas de cannabis", tendo sido "levantados 42 autos de contraordenação" por consumo de estupefacientes.

Os detidos foram constituídos arguidos e ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.

O festival de hip hop "Beat Fest 2018" decorreu na primeira semana de agosto e contou com a participação diária de 2100 pessoas.