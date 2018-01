GNR detém dois homens por furto em garagens de Vila Nova de Gaia

Hoje às 18:50 Facebook

O Comando Territorial da GNR do Porto anunciou, este sábado, que deteve dois homens, de 21 e 25 anos, por furto no interior de garagens em Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, a GNR adianta que as detenções ocorreram na sexta-feira, no âmbito de duas buscas domiciliárias em Vila Nova de Gaia, e que "os suspeitos, já com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, serão presentes no dia 15 de janeiro no Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia".

Além das detenções, a operação da GNR resultou ainda na apreensão e recuperação de um automóvel (utilizado para efetuar outros roubos), um motociclo, dois ciclomotores, três bicicletas, dois computadores portáteis e telemóveis e equipamentos informáticos.