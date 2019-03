GNR detém três mulheres e um menor por furtos em estabelecimentos

Salomão Rodrigues Hoje às 17:50 Facebook

A GNR deteve três mulheres e um menor, com idades compreendidas entre os 16 e 22 anos, pelo crime de furto em estabelecimentos comerciais na Feira e São João da Madeira.

Após a denuncia de que os indivíduos tinham acabado de furtar um supermercado, na localidade de Arrifana, e que se tinham colocado em fuga num veículo, em direção ao Porto, a GNR montou um dispositivo policial no sentido de intercetar os mesmos, o que acabou por acontecer, na Estrada Nacional (EN1), junto à localidade de Mozelos.

No interior do veículo encontravam-se todos os bens furtados, desde fatos de Carnaval a artigos alimentícios.

A GNR esclarece, ainda, que das diligências efetuadas apurou-se que os indivíduos eram suspeitos de terem efetuado mais um furto num supermercado de São João da Madeira, encontrando-se também no interior do veículo todo os bens furtados nesse estabelecimento.

Esta ação contou ainda com os militares do Posto Territorial de Lourosa e Santa Maria de Lamas e do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Maria da Feira.

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, sendo os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.