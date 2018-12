GNR deteve 285 pessoas na última semana em todo o país

Hoje às 12:54 Facebook

A Guarda Nacional Republicana deteve 285 pessoas em flagrante delito durante a última semana no âmbito das operações de combate à criminalidade e de fiscalização rodoviária realizadas em todo o país, indicou hoje aquela força de segurança.

Num comunicado de balanço da atividade operacional realizada entre 21 e 27 de dezembro, a corporação adianta que 151 pessoas foram detidas por condução sob o efeito do álcool, 53 por condução sem habilitação legal, 13 por posse ilegal de armas, 11 por tráfico de droga, seis por furtos e roubos, três por violência doméstica e outra três por ameaças.

Na última semana, a GNR apreendeu também 713 doses de haxixe, 13 armas de fogo, 24 armas brancas e 5.053 artigos contrafeitos.

No âmbito da fiscalização do trânsito, a GNR detetou 8.197 infrações, 4.534 das quais por excesso de velocidade, 488 por falta de inspeção periódica obrigatória, 335 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 282 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 244 por falta do cinto de segurança ou de cadeirinhas para crianças.

Os militares da GNR registaram ainda 225 infrações por uso do telemóvel durante a condução, 166 relacionadas com tacógrafos e 140 por falta de seguro de responsabilidade civil.