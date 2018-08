GNR deteve 421 pessoas por condução com excesso de álcool na última semana

29 Maio 2018 às 12:31 Facebook

Segundo um comunicado da GNR entre os mais de 56 mil condutores testados foram registados 1 194 com excesso de álcool, dos quais 421 conduziam com uma taxa crime igual ou superior a 1,2 gramas por litro (g/l) tendo sido detidos.

Os distritos de Aveiro, Faro e Coimbra, com 61 crimes, 53 e 36, respetivamente, foram os que registaram mais condutores com elevado consumo de álcool.

As ações de fiscalização da GNR foram direcionadas para as vias onde as infrações por excesso de álcool são mais frequentes e dão origem a um risco acrescido de acidentes de viação.