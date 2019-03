GNR deteve assaltante barrando a EN103

Joaquim Gomes Ontem às 23:59 Facebook

Um homem suspeito de assaltos à mão armada, em Montalegre, foi detido em flagrante delito, durante a noite desta segunda-feira, na Estrada Nacional 103, em Vieira do Minho, que foi barrada, pela Guarda Nacional Republicana, para poder consumar a sua detenção.

Segundo apurou o JN, para evitar a fuga do assaltante à mão armada, a GNR de Vieira do Minho colocou um camião atravessado na EN103, tendo sido informado imediatamente o Destacamento Territorial da GNR da Póvoa de Lanhoso, da mesma operação inopinada.

Os militares do Posto Territorial da GNR de Vieira do Minho detiveram o indivíduo na localidade de Gavinheiras, após denúncia, na União de Freguesias de Ventosa e Cova, do concelho de Vieira do Minho, da presença do suspeito pela autoria de vários assaltos à mão armada quer na zona de Montalegre, quer eventualmente já na área do município de Vieira do Minho, onde já estava referenciado pelos militares da GNR de Vieira do Minho.

O Comando Territorial de Braga da GNR irá amanhã emitir um comunicado desenvolvido sobre a detenção, através da sua Secção de Comunicação e Relações Públicas, em Braga.