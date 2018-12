GNR deteve cinco homens suspeitos de furtar veículos de empresas rent-a-car

Marisa Rodrigues Hoje às 16:41 Facebook

Cinco homens foram detidos, esta segunda-feira, pela GNR, em Olhão, no Algarve. São suspeitos do furto de cerca de 40 veículos de empresas de rent-a-car, aluguer de autocaravanas e oficinas. Os militares acreditam que integravam uma rede de tráfico e viciação de viaturas.

A GNR conseguiu recuperar 22 veículos furtados e tem fortes indícios de que alguns dos não encontrados foram levados para Espanha com matrículas falsas. Daí terão seguido para outros países. Os detidos são dois portugueses e três britânicos com idades entre os 18 e os 45 anos. Há ainda um cidadão britânico, de 55, constituído arguido, em Tavira, por suspeitas de recetação.



Esta segunda feira, os militares avançaram para os concelhos de Olhão e Tavira para dar cumprimento aos mandados de detenção e de buscas domiciliárias a residências, empresas e veículos. Entre o material apreendido, há nove veículos, cinco dos quais furtados, uma autocaravana também furtada, um veículo já desmantelado, diversas chaves e documentação de veículos e ainda haxixe e canábis. Os detidos são ainda suspeitos de um roubo na via pública e de tráfico de droga.



A investigação iniciou-se em meados de agosto quando os militares começaram a relacionar várias queixas de furtos com características semelhantes em diversos concelhos do Algarve, como Faro e São Brás de Alportel.