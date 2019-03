GNR deteve homem investigado por violência doméstica

Andreia Alexandra Fernandes Hoje às 12:50 Facebook

Um homem de 46 anos detido por posse ilegal de armas, pela GNR do Posto Territorial de São Julião de Freixo, em Ponte de Lima, no âmbito de um investigação pelo crime de ameaça agravada há cerca de um ano.

O indivíduo que, segundo o Comando Territorial de Viana do Castelo, ameaçava a ex-mulher sendo esta ainda coagida psicologicamente, foi detido na freguesia de Portela, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

No âmbito deste processo, a GNR efetuou uma busca domiciliária e uma busca em veículos e apreendeu uma espingarda de caça, uma pistola transformada para calibre 6.35 mm, dez cartuchos de calibre 12, 34 munições de calibre 6.35 mm e um telemóvel.

O homem foi presente a juiz no Tribunal Judicial de Ponte de Lima e por não ter antecedentes criminais foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentação semanal no Posto da GNR, proibição de contacto do a vítima e ainda proibição de aquisição de armas de fogo.

A operação contou com o apoio de militares do Núcleo de Investigação Criminal de Arcos de Valdevez.