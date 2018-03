GNR deteve seis asiáticos e apreendeu 105 quilos de meixão vivo em Vila do Conde

Hoje às 10:59 Facebook

A GNR, através do Destacamento Costeiro de Matosinhos, apreendeu, na madrugada desta quinta-feira, em Vila do Conde, 105 quilos de meixão vivo, detendo seis cidadãos estrangeiros.

No decorrer de uma operação de fiscalização rodoviária, foi detetada uma viatura com seis ocupantes que transportavam consigo meixão vivo, cerca de 420 mil espécimes, acondicionado em sacos de plástico com água e envolvidos em sacos térmicos, o que indiciou o tráfico destes espécimes.

A GNR efetuou algumas diligências e apurou que "o meixão tinha como destino o mercado asiático, sendo enviado por via aérea, onde poderia atingir um valor de mais de 735 mil euros".

Os indivíduos, com idades compreendidas entre os 35 e os 45 anos, ainda tinham na sua posse cerca de 10 mil euros em dinheiro, que foram apreendidos, assim como a viatura em que seguiam. Encontravam-se todos em situação irregular no nosso país e estão a ser ouvidos no Tribunal de Vila do Conde.