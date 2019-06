GNR deteve suspeito de tentativa de fogo posto em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 12:38 Facebook

O Comando Distrital de Bragança da GNR revela, esta sexta-feira, em comunicado, que deteve, na passada terça-feira, um homem de 20 anos, por tentativa de fogo posto, numa zona de mato, junto de habitações, no concelho de Mirandela.

Na sequência de uma denúncia por parte de populares, em que um homem estaria a provocar um incêndio, numa zona habitacional, "os militares dirigiram-se ao local com o intuito de prevenir a realização do intento do suspeito", refere o comunicado.

Após efetuadas várias diligências, a GNR chegou à conclusão que o suspeito "é um incendiário reincidente, que havia provocado um incêndio de grandes dimensões, no verão de 2017, consumindo uma área florestal no concelho de Mirandela e Macedo de Cavaleiros".

Na sequência deste incêndio o suspeito foi detido, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão domiciliária.

A GNR faz ainda saber que o suspeito, após ser abordado, "salientou que pretendia pegar fogo a toda a localidade", e que tinha na sua posse três isqueiros e uma navalha.

No comunicado, a GNR adianta ter sido possível apurar que o detido "ameaça a sua mãe de morte com recurso a uma navalha, e que de forma reiterada liga para o INEM com falsos alarmes, incorrendo no crime de simulação e abuso de sinais de perigo".

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Mirandela.