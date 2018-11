GNR deteve três assaltantes após perseguição em Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 16:29 Facebook

Twitter

A GNR de Vieira do Minho deteve três assaltantes por quatro roubos com violência, todos vitimando mulheres idosas, não só em Vieira do Minho, como em Montalegre e Chaves, tendo recuperado todo o ouro roubado e igualmente um automóvel furtado em Guimarães.

Após o alerta de ter ocorrido um roubo na via pública, em Vieira do Minho, a GNR efetuou uma operação policial para localizar e deter os suspeitos, tendo a viatura em fuga sido detetada na Estrada Nacional 103, no sentido entre Montalegre e Póvoa de Lanhoso.

A GNR de Vieira do Minho encetou logo uma perseguição aos indivíduos, dois homens, de 31 e de 18 anos, e um menor de 14 anos. As autoridades conseguiram intercetá-los numa barragem de estrada, na localidade de Tabuaças, em Vieira do Minho, antes de os deter.

Realizadas algumas diligências apurou-se que este grupo está indiciado de ter praticado, no mesmo dia, quatro roubos, um em Chaves, outro em Montalegre e dois em Vieira do Minho.

O modus operandi dos indivíduos consistia em abordar as vítimas, vulneráveis, todas mulheres idosas, e, com recurso à violência física, manietavam e arrancavam o ouro que tivessem visível, nomeadamente, alianças, brincos e pendentes de fios.

As vítimas ficaram com escoriações na face, pescoço e mãos, tendo recebido tratamento hospitalar, conforme revelou durante a manhã desta quinta-feira, ao JN, o comandante de Destacamento Territorial da GNR da Póvoa de Lanhoso, capitão Orlando Mendes.

Em resultado das detenções foi recuperado o ouro roubado, assim como, foi apreendida a viatura utilizada na prática dos crimes, a qual tinha sido furtada em Guimarães.

Os dois indivíduos, maiores de idade, estão detidos nas instalações da GNR, até serem presentes, este sexta-feira, no Tribunal Judicial de Guimarães, enquanto que o menor vai ficar à guarda de uma instituição, até ser presente amanhã, também pela GNR, ao Tribunal de Família e Menores em Vila Nova de Famalicão.