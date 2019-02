GNR do Sameiro detém dois assaltantes e há outro em fuga

Joaquim Gomes Hoje às 11:33 Facebook

A GNR do Sameiro desmantelou uma quadrilha suspeita de se dedicar a assaltos em estabelecimentos comerciais, de vários pontos do distrito de Braga, tendo sido detidos já dois dos assaltantes, estando um terceiro elemento ainda em fuga, segundo apurou o JN.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Braga secundou o trabalho que foi iniciado por militares do Posto Territorial da GNR do Sameiro, tendo realizado durante a manhã desta quarta-feira duas buscas domiciliárias, ambas no concelho de Guimarães, ao mesmo tempo que correm mais diligências do Destacamento Territorial da GNR de Braga com vista à recuperação de artigos furtados e à recolha de elementos de prova indiciária.

O balanço inicial das apreensões da GNR do Sameiro é de 500 euros em numerário, de uma gaveta de caixa registadora, de um martelo, uma chave de fendas, um alicate e um canivete, mas ainda se encontram a decorrer ações de recolha e de preservações de vestígios.

Segundo as primeiras informações obtidas pelo JN, os três suspeitos começaram por furtar um Honda Civic, em Vila Nova de Famalicão, concelho onde fizeram um furto dentro de um estabelecimento comercial de restauração e bebidas, tendo a seguir, no percurso em direção a Braga, cometido um outro furto, este já na freguesia de Escudeiros, do concelho de Braga.

Em Fraião, freguesia do concelho de Braga, furtaram um Opel Astra, mas verificando que tinha pouco combustível, logo a seguir levaram um Nissan Micra, prosseguindo para a freguesia de Nogueiró, onde tentaram assaltar mais uma pastelaria. Tendo sido avistados por uma patrulha do Posto Territorial da GNR do Sameiro, que desconfiou do grupo, todos com gorros e capuzes dentro do automóvel furtado, perseguiu-o, tendo detido dois suspeitos, enquanto o terceiro fugiu, em São Pedro de Este.