GNR encontra 385 selos de LSD num carro em acidente de viação

Uma patrulha da GNR que se deslocou à localidade de Mexilhoeira Grande, em Portimão, por causa de um acidente de viação, acabou por encontrar no veículo danificado 385 selos de LSD, para além de ecstasy. Um casal que seguia no carro foi detido.

O caso aconteceu na passada segunda-feira, quando os militares se deslocaram "ao local para tomar conta da ocorrência de acidente de viação, tendo visualizado no interior do veículo vários objetos conotados com o consumo de estupefacientes", adianta a GNR.

Das diligências realizadas foram detetados e apreendidos 385 selos de LSD e 2 comprimidos de ecstasy, levando à detenção dos intervenientes no acidente, um homem e uma mulher, com 38 e 34 anos.

O homem, que conduzia o carro, foi ainda indiciado pelo crime de condução sem habilitação legal.

Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial de Portimão e ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.