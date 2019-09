GNR encontrou plantação de canábis durante vigilância a incêndios florestais

Reis Pinto Hoje às 10:12 Facebook

Durante uma ação de patrulhamento no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, nas Caldas da Rainha, militares da GNR descobriram, numa moradia isolada, uma estufa de canábis e aprenderam 35.520 doses de haxixe. O proprietário da casa, de 53 anos, foi detido.

Os militares passavam perto de uma moradia situada num local isolado quando detetaram várias plantas de canábis na varanda. Bateram à porta e quando o proprietário surgiu os militares sentiram "um forte odor a produto estupefaciente".

A patrulha detetou mais plantas no interior da casa, no logradouro e em anexos, bem como dezenas de sacos individuais com folhas de canábis. Foram apreendidas 35320 doses de haxixe, 81 plantas de canábis, 352 euros em dinheiro, uma caçadeira e munições.

O detido foi ouvido em tribunal e ficou sujeito a termo de identidade e residência. A ação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal das Caldas da Rainha.