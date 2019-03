GNR esteve quatro dias sem tinta na impressora

Ana Trocado Marques Hoje às 12:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR da Póvoa de Varzim esteve quatro dias sem poder receber queixas, participar ocorrências ou ouvir depoimentos por falta de tinta na impressora. Ao JN, o Comando Geral diz que a culpa foi do fornecedor.

E há mais de dois meses que os militares se deslocam para ocorrências numa carrinha de caixa aberta do SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente), devido a avaria no carro-patrulha.

Devido à falta de tinta para impressora, desde a passada segunda-feira, os militares da Póvoa de Varzim informaram os cidadãos de que seriam contactados para voltar ao posto "logo que a situação estivesse resolvida". Aos militares, o Comando do Porto terá informado não ter verbas para comprar material.

Problema resolvido

Na quinta-feira - o quarto dia sem impressora -, pelas 14.30 horas, o JN contactou o Comando Geral, telefonicamente e por e-mail. Pelas 15.30 horas, o toner já estava a chegar à esquadra, levado por um estafeta. Às 18.52 horas, o JN recebeu a resposta do Comando Geral: "O fornecimento de consumíveis para as impressoras - efetuado ao abrigo do contrato existente com a GNR - esteve pendente da disponibilidade de fornecimento da empresa fornecedora, tendo a situação sido já ultrapassada".

Já quanto à viatura, que está parada e aguarda disponibilidade financeira para a sua reparação, o Comando Geral diz que a carrinha do SEPNA - destinada ao patrulhamento de áreas florestais e vista pelos militares como inadequada para a Póvoa (com freguesias mais urbanas) -, permite "assegurar o cumprimento das tarefas". Por enquanto, a situação é para continuar.