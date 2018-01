GNR casado faz-se passar por espião e engana a amante

ROBERTO BESSA MOREIRA Hoje às 00:31, atualizado às 00:37 Facebook

Twitter

Guarda casado mantinha vida dupla e está em prisão domiciliária depois ser detido duas vezes por perseguir e ameaçar ex-namorada.

Um militar da GNR viveu uma vida dupla durante cinco anos. Neste tempo, garantiu sempre à namorada que era um espião do Serviço de Informações de Segurança (SIS) para justificar os períodos que passava em casa da verdadeira mulher e dos filhos. O embuste só foi descoberto quando o guarda, colocado no posto de Lever, Vila Nova de Gaia, não compareceu ao próprio casamento e a jovem "noiva" começou a investigar o seu passado, terminando com a relação.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui